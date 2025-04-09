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Кабмін зобов'язав видобувні компанії повідомляти, чи їхній власник є РЕР
13:50 09.04.2025 |
Кабінет міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі, повідомила в середу пресслужба Міністерства енергетики.
Вона пояснила, що мета цих змін - увідповіднити звіти до норм закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях та міжнародного стандарту.
"Зокрема, тепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб [англ. - РЕР]", - повідомило міністерство.
Також вводиться нова форма звіту - про обсяги видобутку за регіонами.
Звіти тепер можуть містити платежі в натуральній формі, а також деталізацію податків (рентна плата, плата за землю, екоподаток) за громадами.
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