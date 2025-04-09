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АНАЛІТИКА

Міноборони планує цьогоріч збільшити закупівлю дронів на оптоволокні

13:39 09.04.2025 |

Економіка

Міноборони планує цьогоріч збільшити закупівлю дронів на оптоволокні

 

ДП «Агенція оборонних закупівель» цього року планує збільшити забезпечення Збройних сил України дронами на оптоволоконному зв'язку.

Про це повідомила пресслужба підприємства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цього року Агенція планує збільшити забезпечення ЗСУ дронами на оптоволокні, аби наші захисники та захисниці мали в арсеналі найкращі технологічні рішення», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що представники АОЗ відвідали перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км, організовані кластером Brave1.

Сьогодні цей тип безпілотників демонструє стрімкий розвиток. Безпілотні апарати на оптоволоконному зв'язку мають низку переваг: невразливість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, відсутність радіовипромінювання, стабільний зв'язок і відсутність обмеження радіогоризонтом.

У випробуваннях також взяли участь 7 виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні, які провели тестові заїзди.
 

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