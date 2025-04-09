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АНАЛІТИКА

В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»

В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»

 

Український оборонно-промисловий комплекс представив дрон для перехоплення російських «Shahed».

Відповідні кадри з дроном були продемонстровані у відео президента України Володимира Зеленського.

Як пише Мілітарний, дрон було представлено бельгійській делегації, насамперед Прем'єр-міністру Бельгії Барту де Веверу, який прибув до Києва, і був ознайомлений з новими розробками українського ОПК.

За словами розробників, дрон активно використовується для перехоплення російських «Shahed» і за останні два місяці знищив понад 20 безпілотників цього типу.

Також його можливо застосовувати й проти менш габаритних цілей, зокрема розвідувальних дронів, які здійснюють розвідку над територією України.

Хоча детальні тактико-технічні характеристики залишаються невідомими, розробники повідомили, що максимальна швидкість дрона становить 200 км/год, а максимальна висота польоту - 5 км.

В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»

 

За їхніми словами, нині цей дрон є найуспішнішим перехоплювачем «Shahed», який перебуває на озброєнні Сил оборони України.

Слід зауважити, що українські фахівці активно працюють над створенням дешевих і високопродуктивних безпілотників, які певною мірою мають замінити дорогі зенітні ракети під час перехоплення низькошвидкісних і малогабаритних цілей.

В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»

 

Демонстрація продукції українського оборонно-промислового комплексу дозволяє тісніше налагодити зв'язки з бельгійським ОПК, який на сьогодні вже зробив кроки щодо спільного виробництва оборонної продукції та її подальшого розвитку.

Щодо спільного виробництва, то в листопаді 2024 року було підписано меморандум між Україною та компанією Thales Belgium. Бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво 70-мм ракет.

Ця співпраця дозволить Україні виробляти та прийняти на озброєння бельгійські ракети FZ275 LGR, які створені на основі 70-мм некерованої ракети з установленою головкою самонаведення з наведенням по лазерному променю.

Окрім цього, раніше «Мілітарний» повідомляв, що Сили оборони України почали застосовувати новий тип дронів-перехоплювачів.
 

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