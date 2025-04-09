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АНАЛІТИКА

Міноборони планує об'єднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану

12:14 09.04.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони України планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.

Про це повідомив директор АОЗ Арсен Жумаділов під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами Жумаділова, у Силах оборони має бути єдина структура, що проводить закупівлі. Оскільки обʼєднання буде на базі АОЗ, керуватиме оновленою агенцією Жумаділов.

«Обʼєднання двох агенцій відбудеться лише після скасування воєнного стану. Але готувати обʼєднання треба вже, щоб комісія з реорганізаціїї підготувала всі необхідні заходи, щоб обʼєднати агенції, як тільки ухвалять відповідне рішення», - сказав Жумаділов.

Комісію з реорганізації теж очолюватиме Жумаділов. Із початку 2025 року АОЗ взяв державних зобовʼязань на 280 мільярдів гривень, і ще 80 мільярдів гривень до бюджету АОЗ додали в березні.
 

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