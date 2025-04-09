Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна в I кв.-2025 наростила випуск прокату на 3,3%
12:11 09.04.2025 |
Українські металургійні підприємства в січні-березні поточного року збільшили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 3,3% порівняно з аналогічним періодом торік - до 1,435 млн тонн з 1,389 млн тонн.
Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром" у середу, виплавка сталі за цей період зросла на 2,7% - до 1,733 млн тонн, чавуну - на 7,2%, до 1,702 млн тонн.
В березні було вироблено 478,4 тис. тонн прокату, 550,5 тис. тонн сталі, 563,2 тис. тонн чавуну, тоді як попереднього місяця - 476,9 тис. тонн прокату, 571,8 тис. тонн сталі, 544,4 тис. тонн чавуну.
Як повідомлялося, Україна у 2024 році наростила виробництво загального прокату на 15,8% порівняно з попереднім роком - до 6,222 млн тонн з 5,372 млн тонн. Виплавка сталі за цей період зросла на 21,6% - до 7,575 млн тонн, чавуну - на 18,1%, до 7,090 млн тонн.
Україна 2023 року збільшила виробництво загального прокату на 0,4% порівняно з 2022 роком - до 5,372 млн тонн, але знизила виплавку сталі на 0,6% - до 6,228 млн тонн, чавуну на 6,1% - до 6,003 млн тонн.
В 2022 році країна скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з 2021 роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.
За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
|США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA - Мінфін
|Кабмін зобов'язав видобувні компанії повідомляти, чи їхній власник є РЕР
|Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво з Данією
|Міноборони планує цьогоріч збільшити закупівлю дронів на оптоволокні
|Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження
|В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»
Бізнес
|AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто