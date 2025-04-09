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Довідки про нерухомість, зміни до даних ФОП і витяги з реєстру знову доступні в Дії

11:58 09.04.2025 |

Економіка, Україна

 

Портал "Дія" відновив надання трьох ключових онлайн-послуг для ФОПів. Тепер підприємці знову можуть швидко оновити свої дані, отримати витяг з реєстру та довідку про нерухомість - без черг, паперової тяганини й витрат часу. Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Отримати дані про об'єкт нерухомості тепер можна онлайн. Вартість - від 40 грн (залежно від обсягу даних). Інформація надається одразу з чотирьох реєстрів:

* Державний реєстр прав на нерухоме майно;
* Реєстр прав власності на нерухоме майно;
* Державний реєстр іпотек;
* Єдиний реєстр заборон на відчуження об'єктів.

Для отримання потрібен КЕП (електронний підпис).

Оновлення даних ФОП онлайн

Безкоштовно можна змінити контактні дані та КВЕД. За 230 грн - оновити ПІБ або місце реєстрації. А от щоб змінити ІПН чи паспортні дані, доведеться звернутися до ЦНАПу.

Отримання витягу з ЄДР

ФОПи можуть замовити електронний витяг за 110 грн. Алгоритм простий:

1. Зайти на сторінку послуги.

2. Авторизуватися.

3. Перевірити дані.

4. Оплатити.

5. Завантажити витяг у розділі "Отримані документи".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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