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Довідки про нерухомість, зміни до даних ФОП і витяги з реєстру знову доступні в Дії
Портал "Дія" відновив надання трьох ключових онлайн-послуг для ФОПів. Тепер підприємці знову можуть швидко оновити свої дані, отримати витяг з реєстру та довідку про нерухомість - без черг, паперової тяганини й витрат часу. Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Отримати дані про об'єкт нерухомості тепер можна онлайн. Вартість - від 40 грн (залежно від обсягу даних). Інформація надається одразу з чотирьох реєстрів:
* Державний реєстр прав на нерухоме майно;
* Реєстр прав власності на нерухоме майно;
* Державний реєстр іпотек;
* Єдиний реєстр заборон на відчуження об'єктів.
Для отримання потрібен КЕП (електронний підпис).
Оновлення даних ФОП онлайн
Безкоштовно можна змінити контактні дані та КВЕД. За 230 грн - оновити ПІБ або місце реєстрації. А от щоб змінити ІПН чи паспортні дані, доведеться звернутися до ЦНАПу.
Отримання витягу з ЄДР
ФОПи можуть замовити електронний витяг за 110 грн. Алгоритм простий:
1. Зайти на сторінку послуги.
2. Авторизуватися.
3. Перевірити дані.
4. Оплатити.
5. Завантажити витяг у розділі "Отримані документи".
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