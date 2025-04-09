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Кабмін виділив 113 мільйонів на консультації щодо угоди про надра зі США
11:52 09.04.2025 |
Гроші виділені на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про надра з США, Кабмін також доручив невідкладно залучити консультантів.
Про це повідомляє "Інтерфакс" Україна із посиланням на розпорядження уряду №316 від 8 квітня.
"З метою захисту національних інтересів України та формування позиції України з урахуванням специфіки законодавства США та України... для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділити 113 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов'язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту зазначеної Угоди", йдеться у розпорядженні.
* Міністерству економіки призначили 59 млн грн;
* Міністерству юстиції - 54 млн грн.
В розпорядженні, Кабмін зобовʼязує Мінекономіки та Мін'юст до 15 квітня залучити консультантів "провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України" щодо Угоди про надра.
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"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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