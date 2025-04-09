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АНАЛІТИКА

Україна торік витратила на лобізм у США у 7 разів менше, ніж Росія – Opendatabot

 

Україна 2024 року витратила на лобізм у Сполучених Штатах 62,5 тисячі доларів, повідомляє портал даних Opendatabot 9 квітня.

Водночас Росія витратила того ж року понад 460 тисяч доларів на просування своїх інтересів у США, тобто в сім разів більше.

За підрахунками проєкту, Україна торік інвестувала в лобізм у США в шість разів менше, ніж у 2023-му.

Загалом на лобіювання інтересів України в Америці від початку 2022 року пішло понад 5,4 мільйона доларів. При цьому Росія витратила у 2,2 раза більше коштів на лобіювання за той самий період - 11,8 мільйона доларів.

Проєкт зазначає, що інші країни також скорочують витрати - наприклад, Польща зменшила фінансування лобістів у США у п'ять разів, до 245,2 тисячі доларів у 2024 році.

«Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тисячі доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща», - йдеться в матеріалі.

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює ринок лобізму в Україні.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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