Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Україна торік витратила на лобізм у США у 7 разів менше, ніж Росія – Opendatabot
09:58 09.04.2025 |
Україна 2024 року витратила на лобізм у Сполучених Штатах 62,5 тисячі доларів, повідомляє портал даних Opendatabot 9 квітня.
Водночас Росія витратила того ж року понад 460 тисяч доларів на просування своїх інтересів у США, тобто в сім разів більше.
За підрахунками проєкту, Україна торік інвестувала в лобізм у США в шість разів менше, ніж у 2023-му.
Загалом на лобіювання інтересів України в Америці від початку 2022 року пішло понад 5,4 мільйона доларів. При цьому Росія витратила у 2,2 раза більше коштів на лобіювання за той самий період - 11,8 мільйона доларів.
Проєкт зазначає, що інші країни також скорочують витрати - наприклад, Польща зменшила фінансування лобістів у США у п'ять разів, до 245,2 тисячі доларів у 2024 році.
«Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тисячі доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща», - йдеться в матеріалі.
У березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який регулює ринок лобізму в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
|США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA - Мінфін
|Кабмін зобов'язав видобувні компанії повідомляти, чи їхній власник є РЕР
|Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво з Данією
|Міноборони планує цьогоріч збільшити закупівлю дронів на оптоволокні
|Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження
|В Україні розробили дрон для перехоплення російських «Shahed»
Бізнес
|AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто