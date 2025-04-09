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Україна сподівається на доступ до "тіла" заморожених активів Росії у 2026 році
22:37 08.04.2025 |
Україна розраховує у 2026 році отримати доступ до знерухомлених російських активів для покриття дефіциту бюджету. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний.
Упродовж 2023-2024 років завдяки роботі на внутрішньому борговому ринку та підтримці партнерів Україна змогла уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету.
"І це залишається нашим незмінним пріоритетом", - наголосив Пишний.
На 2025 рік Україна забезпечена міжнародною допомогою, але 2026-й викликає питання.
Голова НБУ вважає, що надання Україні доступу до російських активів було б справедливим рішенням для компенсації завданих Росією збитків.
Відповідно до оперативної оцінки RDNA-4, станом на початок 2025 року збитки України сягають $176 млрд, а вартість відновлення - $524 млрд.
"Сподіваємося, що 2026 рік стане роком, коли наша країна отримуватиме фінансування вже, у тому числі, за рахунок "тіла" активів РФ", - сказав Пишний за підсумками зустрічі з представником Форин-офісу Великої Британії Ніком Даєром і послом Мартіном Гаррісом.
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|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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