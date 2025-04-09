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АНАЛІТИКА

Україна сподівається на доступ до "тіла" заморожених активів Росії у 2026 році

 

Україна розраховує у 2026 році отримати доступ до знерухомлених російських активів для покриття дефіциту бюджету. Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Упродовж 2023-2024 років завдяки роботі на внутрішньому борговому ринку та підтримці партнерів Україна змогла уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету.

"І це залишається нашим незмінним пріоритетом", - наголосив Пишний.

На 2025 рік Україна забезпечена міжнародною допомогою, але 2026-й викликає питання.

Голова НБУ вважає, що надання Україні доступу до російських активів було б справедливим рішенням для компенсації завданих Росією збитків.

Відповідно до оперативної оцінки RDNA-4, станом на початок 2025 року збитки України сягають $176 млрд, а вартість відновлення - $524 млрд.

"Сподіваємося, що 2026 рік стане роком, коли наша країна отримуватиме фінансування вже, у тому числі, за рахунок "тіла" активів РФ", - сказав Пишний за підсумками зустрічі з представником Форин-офісу Великої Британії Ніком Даєром і послом Мартіном Гаррісом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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