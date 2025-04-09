Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит держбюджету-2024 склав 17,7% ВВП - Мінфін

17:39 08.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання державного бюджету України на 2024 рік: дефіцит склав 17,7% ВВП при плані 24,2% ВВП порівняно із 19,6% ВВП у 2023 році, повідомило на сайті Міністерство фінансів у вівторок.

"Доходи держбюджету у 2024 році становили 3,12 трлн грн, що на 1,212 трлн грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону зі змінами. Видатки у 2024 році становили 4,49 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн, або на 11,8% більше, ніж у 2023 році", - зазначило міністерство без уточнення абсолютного розміру дефіциту.

За даними народного депутата Олексія Гончаренка, дефіцит склав 1,36 трлн грн, повернені кредити - 12,5 млрд грн, надані кредити - 7 млрд грн.

Мінфін уточнив, що у доходах бюджету 473,9 млрд грн склали гранти від міжнародних партнерів, тоді як роком раніше їх обсяг був трохи менший - 433,9 млрд грн, а загальні доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн. Тобто загалом доходи держбюджету минулого року зросли на 16,9% за інфляції 12%.

У релізі підкреслюється, що фінансування сектору безпеки і оборони залишається беззаперечним пріоритетом Уряду: видатки на сектор становили 2,97 трлн грн (38,9% до ВВП), що на 326,9 млрд грн, або 12,4% більше, ніж 2023 року.

Щодо фінансування соціальних видатків, то воно минулого року було збільшено порівняно із 2023 роком на 45,1 млрд грн, або на 8,4%, - до 579,2 млрд грн.

Мінфін також зазначив, що фінансування капітальних видатків державного бюджету в зв'язку із ліквідацією наслідків збройної агресії, будівництвом та обладнанням фортифікацій та відновленням інфраструктури минулого року зросло на 97,1 млрд грн, або 46,5% - до 306 млрд грн.

Відомство нагадало, що у 2024 році було проведено реструктуризацію державних єврооблігацій, на внутрішньому ринку за рахунок випуску ОВДП було залучено 638,4 млрд грн; на зовнішніх ринках - 1 трлн 900,7 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2,33 трлн грн і видатками 3,93 трлн грн. У оновленій програмі з МВФ його дефіцит прогнозується на рівні 18,8% ВВП, а без грантів - 19,6% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес