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Майже 28 мільйонів чеків на день: Податківці зафіксували рекордний рівень фіскалізації
17:17 08.04.2025 |
Середня сума виторгів, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій у березні 2025 року, становила 14,6 млрд гривень на день.
Це найвищі показники фіскалізації за весь час спостережень, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).
Порівняно з березнем минулого року середньоденна сума виторгів зросла на 31%, а порівняно з січнем 2025 року - на 15%.
При цьому середньоденна сума виторгів у березні 2025 року перевищила показник грудня 2024 року - найбільшого за обсягами продажів місяця (14,4 млрд гривень).
Податківці уточнюють, що в середньому у березні видавали 27,6 млн чеків на день. Для порівняння, у січні 2025 року в Україні в середньому видавали 25,2 млн штук чеків на добу, а у лютому - 26,8 млн штук.
"Ланцюгові темпи зростання і приросту середньоденних сум виторгів та середньоденної кількості чеків, які спостерігаються протягом останніх місяців, свідчать про добросовісне ставлення платників податків до фіскалізації", - додали у Податковій службі.
Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба оголосила, що з 1 березня поточного року податківці отримують із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
* громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
* фізичних осіб - підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - наголошували у ДПСУ.
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