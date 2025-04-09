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Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету за 2024 рік. На оборону спрямували майже 3 трильйони
16:13 08.04.2025 |
Кабінет Міністрів схвалив звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Відповідно до звіту, доходи держбюджету у 2024 році становили 3,12 трлн грн, що на 1 трильйон 212 млрд грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону зі змінами. Зокрема, 473,9 млрд грн доходу - це гранти від міжнародних партнерів.
Видатки у 2024 році становили 4,49 трлн гривень. Це на 473,5 млрд грн або на 11,8% більше ніж у 2023 році.
Найбільше видатків торік пішло на сектор безпеки та оборони - 2,97 трлн гривень (38,9% до ВВП). Це на 326,9 млрд грн більше, ніж у 2023 році.
Водночас фінансування соціальних видатків у 2024 році минулого року здійснили на 579,2 млрд гривень, що на 45,1 млрд грн (або +8,4%) більше за показник 2023 року.
Дефіциту державного бюджету у 2024 році було виконано в межах значно нижче встановленого законом граничного показника (факт - 17,7% ВВП при плані 24,2% ВВП).
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік" 19 листопада.
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