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Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків

15:52 08.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку державного стимулювання створення індустріальних парків та надання їм коштів на облаштування.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Як зазначається, уряд виключив норму, відповідно до якої Мінекономіки включало до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету комунальні підприємства, які є ініціаторами створення, керуючими компаніями або учасниками індустріальних парків.

Також виправлено норми щодо перерахування коштів держбюджету для заявників-комунальних підприємств на відкриті в органах Казначейства небюджетні рахунки.

Крім того, встановлено, що заявникам, рішення щодо надання держпідтримки яким було ухвалене у 2024 році, але не профінансоване, кошти перерахують у 2025 році за рахунок бюджетної програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків".
 

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