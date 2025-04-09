Кабмін змінив порядок фінансування індустріальних парків

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку державного стимулювання створення індустріальних парків та надання їм коштів на облаштування.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Як зазначається, уряд виключив норму, відповідно до якої Мінекономіки включало до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету комунальні підприємства, які є ініціаторами створення, керуючими компаніями або учасниками індустріальних парків.

Також виправлено норми щодо перерахування коштів держбюджету для заявників-комунальних підприємств на відкриті в органах Казначейства небюджетні рахунки.

Крім того, встановлено, що заявникам, рішення щодо надання держпідтримки яким було ухвалене у 2024 році, але не профінансоване, кошти перерахують у 2025 році за рахунок бюджетної програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків".