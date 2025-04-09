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АНАЛІТИКА

Уряд призначив нового виконувача обов’язків директора БЕБ

 

Кабінет міністрів призначив нового тимчасового очільника Бюро економічної безпеки, заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 8 квітня.

«Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов'язків Директора Бюро економічної безпеки України на Кутергу Максима Володимировича», - заявив він.

Наразі Кутерга є заступником директора БЕБ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Уряд також призначив Геннадія Новікова головою Державного агентства України ПлейСіті.

У серпні 2024 року народні депутати повідомили, що Кабінет міністрів призначив тимчасовим очільником БЕБ заступника директора бюро Сергія Перхуна. Про його звільнення наразі офіційно не повідомляли.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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