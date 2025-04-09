Уряд призначив Новікова очільником нового регулятора азартних ігор

Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті", - зазначив він за результатами засідання Кабміну 8 квітня.

Зазначимо, що у лютому 2023 року Новіков звільнився з посади члена уже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

21 березня Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

Раніше серед пріоритетних завдань "ПлейСіті" у Мінцифри назвали:

* цифровізацію процесу видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;

* впровадження інструментів контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;

* стимулювання податкових надходжень від легального ринку казино та лотерей.

* боротьба з казино з російським слідом.

За оцінками Мінцифри, від грального бізнесу держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони. При цьому у 2024 році гральний бізнес сплатив рекордні 16,9 млрд грн податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Зокрема, закон ліквідовує Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Замість неї з 1 квітня має запрацювати новий уповноважений орган. Він перебуватиме у підпорядкуванні Мінцифри, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків. Крім того, забороняється реклама азартних ігор, за винятком телебачення та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.