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Україна в I кв. наростила експорт чавуну в тоннах на чверть, поставки переважно до США
13:28 08.04.2025 |
Україна в січні-березні поточного року збільшила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 25,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 453,881 тис. тонн з 362,234 тис. тонн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, за окреслений період експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 33,9% - до $179,396 млн.
При цьому експорт здійснювався переважно до США (79,71% поставок у грошовому вираженні), Італію (14,30%) і Польщу (2,54%).
За перші три місяці року країна імпортувала 7 тис. тонн на $16 тис. з Німеччини, всі поставки відбувалися в лютому.
Як повідомлялося, США з 12 березня поточного року згідно з рішенням президента Дональда Трампа почали стягувати 25-відсоткове мито на імпорт української сталевої металопродукції, окрім чавуну.
Україна 2024 року скоротила експорт переробленого чавуну в натуральному вираженні на 3,4% порівняно з 2023 роком - до 1 млн 290,622 тис. тонн, у грошовому вираженні на 6,1% - до $500,341 млн. Експорт здійснювали переважно до США (72,64% поставок у грошовому вираженні), Туреччини (8,03%) та Італії (7,30%).
За весь 2024 рік країна імпортувала 38 тонн чавуну на $90 тис. з Німеччини, тоді як за аналогічний період 2023 року ввезла 154 тонни чавуну на $156 тис.
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