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Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції
12:35 08.04.2025 |
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив EUR100 млн з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації, щоб підтримати українську владу в підготовці придатних для банків проєктів реконструкції, повідомила віце-президентка банку Тереза Червінська.
"Якщо говорити про фінансування, то дуже важливою частиною фінансування є також підготовка проєкту. Оскільки що краще ми підготуємо проєкт, то швидше й легше буде реалізація", - сказала вона в понеділок у Римі на організованій NATO Defense College Foundation конференції "Захист регіону від змішаних загроз".
Червінська додала, що кожен проєкт, який фінансує ЄІБ, має наближати Україну до європейських стандартів, посилення управління, прозорості та економічних реформ.
"Ми інвестуємо в підготовку енергетичних проєктів. Ми інвестуємо в підготовку проєктів транспортної та соціальної інфраструктури..., в енергетику", - уточниоа віце-президентка банку.
Вона нагадала, що ще до війни ЄІБ зібрав в Україні портфель розміром EUR7,5 млрд в державному та приватному секторах, третину його було присвячено приватному сектору.
При цьому Червінська підкреслила, що банк не припиняв фінансувати Україну під час війни та вже через два тижні після її початку виділив $2 млрд.
"Ми активні під час війни. І ми визнаємо відбудову України не просто завданням, для нас - це місія", - заявила віце-президентка ЄІБ.
За її словами, ця місія пов'язана з кількома труднощами, і перший виклик, який надзвичайно великий і важливий для банку як для фінансової установи, - відновлення критичної інфраструктури України - доріг, системи водопостачання, енергетичних мереж. "Критична інфраструктура є дуже важливою для потенційних інвесторів", - пояснила Червінська.
Особливо важливими для діяльності банку вона назвала енергетику, для порятунку якої після російських атак ЄІБ запустив План порятунку енергетики України на EUR600 млн, а також транспорт, якому банк приділяє особливу увагу, оскільки він посилює зв'язок між Україною та ЄС.
"Тільки минулого року зусилля з модернізації інфраструктури та зменшення залежності від Росії привели до відчутних переваг для України, а саме нові доступні автобуси та трамваї покращують громадський транспорт у шести містах. А по-друге, ми співфінансуємо Київ у заміні вагонів метро російського виробництва", - навела приклад віце-президентка ЄІБ.
Вона також повідомила про запуск Програми кредитування експорту в Україну на $300 млн для експортно-кредитних агентств, щоб полегшити експорт до країни малим та середнім підприємствам (МСП) з ЄС, а також фонду ЄС для України на суму майже EUR500 млн, призначеного для перехідного фінансування, націленого на МСП.
"Тож загалом ми підтримуємо обидві сторони. Ми підтримуємо експорт європейських МСП в Україну, а також підтримуємо українські МСП, щоб дати їм можливість вести бізнес під час війни. Отже, це три речі: по-перше, підтримка критичної інфраструктури, по-друге, підтримка МСП і, нарешті, підтримка українських партнерів у впровадженні стандартів ЄС у цей сектор в Україні", - підсумувала Червінська.
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