Україна в I кв. зменшила валютну виручку від експорту чорних металів на 3%, імпорт зріс на 13%

Металургійні підприємства України у січні-березні поточного року зменшили надходження від експорту чорних металів на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $728,686 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, на чорні метали за цей період припало 7,32%% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,48% за січень-березень-2024.

У березні надходження від експорту склали $309,487 млн, тоді як попереднього місяця - $200,430 млн.

Водночас Україна за січень-березень-2025 збільшила імпорт аналогічної продукції на 12,7% - до $363,674 млн. У березні ввезено продукції на $135,509 млн.

Крім того, у січні-березні-2025 Україна збільшила експорт металовиробів на 3,5% - до $238,045 млн. У березні їх експортовано на $93,423 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зменшився на 3,3% - до $225,655 млн. У березні цієї продукції ввезено на $87,574 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2024 році наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з попереднім роком - до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна за минулий рік наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% - до $1 млрд 478,814 млн.

В 2023 році Україна скоротила надходження від експорту чорних металів на 41,6% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,72 млн, на чорні метали за цей період припало 7,3% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,3%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,05 млн.

Крім того, у 2023 році Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,57 млн.

