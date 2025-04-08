«Маніфест 42» закликав Генпрокуратуру закрити 10-річні кримінальні справи, які повʼязані з переходом держмайна у приватну власність

Громадський рух "Маніфест 42" закликав Генеральну прокуратуру України вжити заходів для закриття всіх кримінальних справ, які повʼязані з переходом майна від держави до приватної власності, якщо після цього вже минуло більше 10 років.

"Громадський рух "Маніфест 42" вітає рішення президента України Володимира Зеленського підписати закон про добросовісного набувача... Закон про добросовісного набувача є першим з пакету трьох державних рішень, на прийнятті яких наполягає громадський рух "Маніфест 42" для захисту бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків. На розгляді Верховної Ради наразі перебуває проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають розширення прав адвокатів, а також звуження повноважень правоохоронців при проведенні обшуків у стилі "маски-шоу", - йдеться у заяві руху, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Зазначається, що ця ініціатива вже зустріла колосальний супротив силовиків.

Крім того, "Маніфест 42" очікує від влади системного вирішення проблеми корупційного тиску на підприємців звинуваченнями у держзраді за статтями 111-112 Кримінального кодексу (держзрада та посягання на життя державного або громадського діяча).

У громадському русі підкреслили, що кримінальні справи порушують лише на тій підставі, що до російських вторгнень 2014 та 2022 років підприємці вели діяльність або мали заводи у росії чи на нині окупованій українській території.

"Офіційні повідомлення про втрату контролю над такими підприємствами не допомагають - тилові силовики все одно починають кошмарити бізнес з корупційною метою", - наголосили в організації.

Громадський рух "Маніфест 42" створений бізнесом для захисту 42 статті Конституції України, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Як повідомлялось, 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про добросовісного набувача" (законопроєкт №12089), що передбачає для держави і громад обмеження терміну звернення до суду з позовом про вилучення землі, отриманої з порушеннями норм.