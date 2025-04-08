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Україна розробляє критерії для експорту оборонних виробів до країн-партнерів - Костенко

11:59 08.04.2025 |

Економіка

 

Наразі профільний парламентський комітет, міністерство оборони, Служба безпеки України та представники міжвідомчої комісії військово-технічного співробітництва працюють над критеріями експорту українських оборонних товарів до країн-партнерів.

Про це зазначив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко у програмі Ігоря Долгова на YouTube-каналі Укрінформу.

«Наразі розробляються критерії для експорту деяких українських оборонних виробів або їх частин до країн-партнерів. Цим займаються комітет, Міністерство оборони, Служба безпеки України та представники міжвідомчої комісії військово-технічного співробітництва. Я впевнений, що найближчим часом буде прийнято відповідне рішення», - поінформував Костенко.

За його словами, це є першим кроком на шляху до співпраці з міжнародними партнерами та поширення українських розробок.

Водночас депутат зауважив, що всі ці процеси мають відбуватися з урахуванням національних інтересів України.

«Ми не можемо все віддати, щоб самі залишилися без необхідних засобів. Ми також повинні запровадити запобіжники, щоб наші вироби не опинилися в руках ворога, щоб якісь наші речі не прилітали по наших же солдатах в окопах», - наголосив Костенко.

Секретар парламентського комітету зазначив, що експорт має бути лише для країн-партнерів з сертифікатами кінцевого споживача, і контроль за цим має бути дуже серйозним, «ми ж розуміємо, що можемо продати продукцію до Африки, а вона потрапить до Росії».

Полковник пояснив, що до цього часу позиція України полягала в тому, що майже все, що використовується на полі бою і виробляється в рамках внутрішнього оборонно-промислового комплексу, не могло експортуватися за кордон.

«Ми побоювалися, що партнери, побачивши, що у нас є достатньо власних ресурсів, можуть відмовити нам у подальшій допомозі. Однак зараз ми бачимо зростаючий інтерес з боку самих партнерів. Ми тепер можемо сказати, що створили багато нових підприємств, задовольнили наші власні потреби, а потужності лишаються. Є нові, ексклюзивні розробки», - пояснив він.

Політик підкреслив, що українські дипломати мають правильно пояснювати партнерам нашу готовність допомагати, адже «держава має показати, що це наша перевага - ми не лише думаємо про себе, а й готові підтримати партнерів. Ми одне ціле, ми хочемо в НАТО, ми прагнемо до Євросоюзу, і ми зацікавлені в тому, щоб наші партнери отримували найсучасніше озброєння, яке є одним з найефективніших на полі бою».

«Я сподіваюся, що ця ініціатива буде розроблена до кінця. Зараз все воно приблизно на фінальному етапі», - додав Костенко.
 

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