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ОПК України зріс з 70 мільярдів до 1,5 трильйона гривень - Костенко
11:57 08.04.2025 |
Оборонно-промисловий комплекс України зріс з 70 мільярдів гривень у 2022 році до 1,5 трильйона у 2025-му.
Про це сказав секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко у програмі Ігоря Долгова на YouTube-каналі Укрінформу.
«Гарантом нашої безпеки є тільки власний ОПК, твоя навчена армія та ідеологічно підготовлений народ, який готовий і підготовлений для того, щоб стримувати ворога... У 2022 році наш оборонно-промисловий комплекс виконав державні замовлення на суму близько 70-80 мільярдів гривень - це були його спроможності. У 2023 році ця сума вже становила понад 200 мільярдів, у 2024-му - майже 400 мільярдів, а у 2025 році він готовий виконати замовлення на 1,5 трильйона гривень», - поінформував він.
Політик зауважив, що таке зростання відбулося не через те, що ціни на певні товари зросли, а через те, що український ОПК значно розвинувся.
За його словами, це стосується не тільки державних підприємств, бо значну частину українського ОПК становлять приватні підприємства, які виникли під час війни.
Костенко зазначив, що ще у 2022 році основну частину замовлень виконували державні підприємства, які виробляли певні види продукції, проте деякі з них виявились непотрібними в умовах війни, «але нині ми маємо значно розширену базу підприємств».
«Ці 1,5 трильйона гривень - це результат наших можливостей, зокрема, на основі старих технологій, які все одно залишаються важливими. Наприклад, необхідно ремонтувати танки, і це теж включає ремонтні заводи. Крім того, ми активно розвиваємо ракетне озброєння і дронову індустрію, яка нині розвивається дуже швидко», - підкреслив він.
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