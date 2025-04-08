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Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴22,5 мільйона
09:55 08.04.2025 |
Фонд державного майна України за результатами приватизаційних аукціонів 31 березня - 4 квітня залучив до бюджету 22,5 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 19 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 22,50 млн гривень. Середнє зростання ціни об'єкта становить 16,14 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом стало приміщення цокольного поверху в Запоріжжі. За об'єкт площею понад 320 кв.м змагалися 23 учасники, завдяки чому ціна у ході торгів зросла майже у 19 разів - до 8 млн грн.
Також попит серед інвесторів мало нежитлове приміщення на Чернігівщині. Участь у торгах узяли 16 осіб, ціна за право власності на актив збільшилася з 25,5 тис. грн до 5,05 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 25 онлайн-аукціонів з приватизації. Покупцям пропонують, зокрема, єдиний майновий комплекс ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» та об'єкт незавершеного будівництва на балансі ДУ «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України».
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