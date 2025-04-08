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Податкова спростувала інформацію про штрафи за продажі власних речей через Інтернет
23:20 07.04.2025 |
Державна податкова служба не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
В податковій наголосили:
- продаж особистих речей не розцінюється як підстава для відповідальності за порушення вимог законодавства;
- лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації особистих речей громадянами за допомогою таких платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;
- посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємництва.
ДПС вкотре закликає підприємців, які залишаються в "тіні", самостійно та добровільно:
- зареєструватися як суб'єкт господарювання;
- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
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