Податкова спростувала інформацію про штрафи за продажі власних речей через Інтернет

Державна податкова служба не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

В податковій наголосили:

- продаж особистих речей не розцінюється як підстава для відповідальності за порушення вимог законодавства;

- лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації особистих речей громадянами за допомогою таких платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;

- посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємництва.

ДПС вкотре закликає підприємців, які залишаються в "тіні", самостійно та добровільно:

- зареєструватися як суб'єкт господарювання;

- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.