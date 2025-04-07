ДОТ за три місяці законтрактував тилового майна майже на ₴45 мільярдів

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" за підсумками першого кварталу 2025 року законтрактувала тилового майна на 44,8 млрд грн.

Про це повідомило Міноборони, передає Укрінформ.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, це майже 66% від загального фінансування на 2025 рік, яке складає 67,6 млрд грн.

Завдяки завчасному затвердженню планів закупівель ще у 2024 році ДОТ зміг оперативно розпочати їх реалізацію, забезпечуючи стабільність постачання необхідного тилового майна. Зокрема законтрактовано харчування на 21,4 млрд грн, речового майна - 16,4 млрд грн, ПММ - 7 млрд грн, зауважив він.

"Проведення тендерів наперед дозволяє бізнесу краще планувати виробництво, а військовим - вчасно отримувати необхідне забезпечення", - підкреслив Канєвський.

Наприклад, закуплені комплекти костюма літнього польового на суму 1,8 млрд грн та вже доставлені на склади на суму 433 млн грн. Це дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців необхідним одягом до початку сезону.

Також законтрактований суттєвий обсяг засобів індивідуального захисту.

Загалом укладені угоди на 3,8 млрд грн, зокрема на постачання бронежилетів - 31 млрд грн, шоломів - 0,7 млрд грн і тактичних окулярів - 0,1 млрд грн. Це дало змогу своєчасно забезпечити підрозділи необхідними засобами захисту.

Міноборони впроваджує політику локалізації, яка допомагає розвитку української промисловості.

ДОТ вимагає від учасників тендерів локалізації продукції, що постачається для Збройних сил України. Це сприяє розвитку української промисловості та створенню нових робочих місць у важливих секторах економіки.

Крім завчасного планування закупівель, Міноборони вжило заходів для кращого використання закуплених ресурсів.

Зокрема ДОТ розпочав закупівлю дизельного пального з маркуванням барвниками. Цей механізм дозволяє відстежувати кожну партію пального, знижуючи ризики зловживань.

Маркування забезпечує чітку ідентифікацію пального, закупленого виключно для потреб ЗСУ, та мінімізує можливість його незаконного продажу.

Міноборони продовжує вдосконалювати процеси закупівель, забезпечуючи ЗСУ всім необхідним для виконання бойових завдань.