Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДОТ за три місяці законтрактував тилового майна майже на ₴45 мільярдів
13:38 07.04.2025 |
Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" за підсумками першого кварталу 2025 року законтрактувала тилового майна на 44,8 млрд грн.
Про це повідомило Міноборони, передає Укрінформ.
За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, це майже 66% від загального фінансування на 2025 рік, яке складає 67,6 млрд грн.
Завдяки завчасному затвердженню планів закупівель ще у 2024 році ДОТ зміг оперативно розпочати їх реалізацію, забезпечуючи стабільність постачання необхідного тилового майна. Зокрема законтрактовано харчування на 21,4 млрд грн, речового майна - 16,4 млрд грн, ПММ - 7 млрд грн, зауважив він.
"Проведення тендерів наперед дозволяє бізнесу краще планувати виробництво, а військовим - вчасно отримувати необхідне забезпечення", - підкреслив Канєвський.
Наприклад, закуплені комплекти костюма літнього польового на суму 1,8 млрд грн та вже доставлені на склади на суму 433 млн грн. Це дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців необхідним одягом до початку сезону.
Також законтрактований суттєвий обсяг засобів індивідуального захисту.
Загалом укладені угоди на 3,8 млрд грн, зокрема на постачання бронежилетів - 31 млрд грн, шоломів - 0,7 млрд грн і тактичних окулярів - 0,1 млрд грн. Це дало змогу своєчасно забезпечити підрозділи необхідними засобами захисту.
Міноборони впроваджує політику локалізації, яка допомагає розвитку української промисловості.
ДОТ вимагає від учасників тендерів локалізації продукції, що постачається для Збройних сил України. Це сприяє розвитку української промисловості та створенню нових робочих місць у важливих секторах економіки.
Крім завчасного планування закупівель, Міноборони вжило заходів для кращого використання закуплених ресурсів.
Зокрема ДОТ розпочав закупівлю дизельного пального з маркуванням барвниками. Цей механізм дозволяє відстежувати кожну партію пального, знижуючи ризики зловживань.
Маркування забезпечує чітку ідентифікацію пального, закупленого виключно для потреб ЗСУ, та мінімізує можливість його незаконного продажу.
Міноборони продовжує вдосконалювати процеси закупівель, забезпечуючи ЗСУ всім необхідним для виконання бойових завдань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту втрачають близько 3%, Brent торгується на рівні $63,7 за барель
|Гуртові ціни на дизель можуть упасти нижче за 40 грн/л
|Goldman Sachs знову знижує прогноз цін на нафту на 2026 рік
|ДОТ за три місяці законтрактував тилового майна майже на ₴45 мільярдів
|Урожай пшениці в Україні в 2025 р. буде найнижчим за п'ять років - ФАО
|Надходження від грального бізнесу у першому кварталі зросли на 20%
|Виробники зброї у першому кварталі отримали ₴463 мільйони пільгових кредитів
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік