Надходження від грального бізнесу у першому кварталі зросли на 20%

У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб'єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше за аналогічний період минулого року.

Про це в Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року, коли надходження становили лише 37,7 млн грн", - наголосив Гетманцев.

За його словами, сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО у січні-лютому 2025 року склала 8,5 млрд грн, що перевищує у 18,5 раза рівень січня-лютого 2024 року (0,5 млрд грн).

"Введення обов'язкового застосування РРО/ПРРО гральним бізнесом наприкінці минулого року сприяє детінізації галузі", - підсумував Гетманцев.