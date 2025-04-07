Виробники зброї у першому кварталі отримали ₴463 мільйони пільгових кредитів

Компанії оборонно-промислового комплексу України у січні - березні 2025 року отримали 463 млн грн пільгових кредитів.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.

«Протягом 2025 року було видано 7 кредитів загальною сумою в 463 мільйони гривень. Станом на зараз більше 10 кредитів погоджено до видачі, понад 70 заявок - на різних стадіях розгляду», - йдеться в повідомленні.

Наразі доступні кредити для українських виробників ОПК видають чотири банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ.

Програма пільгового кредитування передбачає доступ українських виробників ОПК до доступних кредитів для виробництва озброєння й військової техніки. Відсоткова ставка для виробників становить 5%. Розмір кредиту - до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років і до 500 млн грн - на інвестиційні проєкти до 5 років.