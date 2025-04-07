Мінфін у березні перерахував ₴13,8 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

Міністерство фінансів у березні 2025 року забезпечило перерахування ₴13,8 мільярда трансфертів до місцевих бюджетів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що у березні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 88,2% від передбачених розписом асигнувань.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 2,0 млрд грн або 66,5%.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 квітня 2025 року становлять 146,5 млрд грн. Це на 25,9 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.