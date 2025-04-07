Доходи великих ІТ-компаній в Україні зросли на 1%: лідери змінилися

56,48 млрд грн склав сукупний дохід великих ІТ-компаній з Індексу Опендатабота 2025. Топ-10 покинули 2 компанії, одна з яких входила до Індексу 2 роки.

Про це свідчать дані Опендатабот.

На першому місці за доходом дебютувала компанія Глобаллоджик Україна (GlobalLogic), що належить американській Bonus Technology INC. Дохід за рік змінився незначно - 11,66 млрд грн (+2%), водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 млн грн. Лідируючу позицію вона зайняла вперше.

Решту сходинок у топ-3 поділили між собою дві компанії Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків десятки кращих. Епам Системз (Epam), яка раніше 2 роки поспіль очолювала Індекс, спустилась на сходинку вниз із доходом у 11,35 млрд грн. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% - до 1,67 млрд грн.

Водночас доходи та прибутки Епам Діджитал більшають рік до року. Із доходом 7,5 млрд грн (+25%) та прибутком 838 млн грн (+11%) компанія посіла третю сходинку Індексу.

Другий рік поспіль четвертою в Індексі залишається Люксофт солюшнс - дочка швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 млрд грн, а прибуток знизився на 12% - до 263,6 млн грн.

Інститут інформаційних технологій "Інтелліас" посів 5 сходинку з доходом 4,06 млрд грн (-6%). Водночас прибуток компанії зріс на 18% та склав 300,7 млн грн. Бізнес належить компанії Айтіеліті Лімітед, кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

На дві сходинки вверх торік піднялася компанія Софтсерв технології (SoftServe), яку заснували львів'яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець: 6 місце. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 млрд грн, а прибуток лишився таким самим - 210 млн грн.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції. Через суттєве зменшення виторгу - у півтора рази - компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Дев'яте місце посідає Інфопульс Україна, яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії NUK HOLDING AB. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 млн грн.

У цьогорічному Індексі Опендатабота є й новачки. Із доходом у 3,22 млрд грн та прибутком у 2,4 млрд грн в Індексі з'явилась компанія Хайлоад солюшнс (екс Favbet Tech) Дмитра Матюхи. На компанію, зареєстровану в січні 2022 року, припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.

Ще один новачок в Індексі замикає десятку лідерів. Йдеться про Сквод Україна (SQUAD), яка була створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії Сквод Ай-Ті Лімітед, власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Дохід Сквод торік виріс у 2,8 раза за рік та склав 2,6 млрд грн, а прибуток - у 3,4 раза, до 80,6 млн грн.

7 компаній з 10 обрали правовий режим Дія City, за винятком Епам Системз, Люксофт солюшнс та Інституту інформаційних технологій "Інтелліас".

Цьогоріч з Індексу ІТ-компаній вибули:

* Плейтика Україна (Playtika) - дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 млрд грн;

* Софтсерв Індустрія (SoftServe) - дохід зменшився більш ніж удвічі і склав 889 млн грн.