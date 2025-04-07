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В Україні зріс попит на вантажівки
10:54 07.04.2025 |
Упродовж березня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.
До п'ятірки лідерів серед марок на ринку нових комерційних авто увійшли:
* MAN - 170 авто;
* Renault - 134;
* Iveco - 88;
* Ford - 83;
* Peugeot - 68.
Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, у 2024 році український парк вантажівок поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
Водночас минулоріч українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.
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