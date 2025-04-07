В Україні зріс попит на вантажівки

Упродовж березня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.

До п'ятірки лідерів серед марок на ринку нових комерційних авто увійшли:

* MAN - 170 авто;

* Renault - 134;

* Iveco - 88;

* Ford - 83;

* Peugeot - 68.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український парк вантажівок поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Водночас минулоріч українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.