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АНАЛІТИКА

В Україні зріс попит на вантажівки

10:54 07.04.2025 |

Економіка

 

Упродовж березня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.

До п'ятірки лідерів серед марок на ринку нових комерційних авто увійшли:

* MAN - 170 авто;
* Renault - 134;
* Iveco - 88;
* Ford - 83;
* Peugeot - 68.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український парк вантажівок поповнили майже 12,9 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Водночас минулоріч українці витратили на купівлю нових легковиків 125 млрд грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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