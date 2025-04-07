За I кв.-2025 на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з держбюджету - Шмигаль

За перший квартал 2025 року на місця спрямовано 39 млрд грн трансфертів з державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Фінансова стійкість громад. Загальний ресурс місцевих бюджетів на цей рік - майже 737 млрд грн, із яких 217 млрд грн - трансферти з держбюджету. За перший квартал 2025 року на місця спрямували 39 млрд грн трансфертів. Для прифронтових громад збережено реверсну дотацію. За дорученням президента розпочинаємо опрацьовувати питання додаткового інструмента для громад, які страждають від ведення бойових дій або розташовані в зоні потенційних бойових дій. Таким чином місцева влада має достатній ресурс, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру та надавати базові послуги громадянам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Стосовно відновлення, за словами прем'єра, у пріоритеті залишаються житло, освіта, медицина, інфраструктура.

Він зазначив, що в Україні вже відбудовано понад 800 шкіл, близько тисячі медичних закладів та понад 100 тисяч житлових будинків, а також продовжується урядовий експериментальний проєкт щодо комплексного відновлення п'яти населених пунктів: Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного, на який виділено 5,2 млрд грн.

"Цього року розпочинаємо відновлення за проєктним підходом із застосуванням системи DREAM та Єдиним проєктним портфелем, залучаючи громади до визначення ключових проєктів. Дієвою є також програма "єВідновлення". Вже понад 87 тис. українських родин за рахунок компенсацій відремонтували житло, 7,6 тисяч родин придбали оселі через житлові сертифікати. Цього тижня стартували виплати компенсацій на відбудову приватних будинків", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль розповів про забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури для доступу людей до води, електроенергії, тепла та інших базових послуг.

"Успішно завершили третій опалювальний сезон війни й готуємося до наступного. Запущено 148 когенераційних установок і 84 модульні котельні потужністю 268 МВт. Цього року планується встановити ще 280 установок і 140 котелень. Основний фокус - прифронтові області, які отримають найбільше фінансового забезпечення і техпідтримки", - йдеться в повідомленні.