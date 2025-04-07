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Нацбанк у березні перерахував майже ₴2,7 мільярда зі спецрахунку на потреби оборони
09:11 07.04.2025 |
Із початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано понад 64 млрд грн, із них у березні 2025 року - майже 2,7 млрд грн.
Про це повідомляє Нацбанк, передає Укрінформ.
Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 66 млрд грн в еквіваленті.
За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 862 млн грн. Зокрема, в іноземній валюті з-за кордону надійшло більше 45,1 млрд грн в еквіваленті.
Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 64 млрд грн, у березні 2025 року - майже 2,7 млрд грн.
Станом на 1 квітня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив понад 2,1 млрд грн.
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