У рамках проєкту «Земельний банк» за тиждень провели 35 аукціонів - які результати

У системі Prozorro.Продажі впродовж тижня відбулося 35 онлайн-аукціонів з суборенди державних земель за програмою «Земельний банк» на суму 32,7 млн гривень (+ 6,5 млн грн ПДВ).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Лоти були представлені на Сумщині, Харківщині, Львівщині та Миколаївщині. Загальна площа виставлених земель - 2463,7 гектарів.

Сумарна кількість пропозицій від учасників - 132. Середня вартість суборенди за 1 гектар - 13 261 грн. Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 3,4 раза.

Найбільший та найдорожчий лот тижня - земельна ділянка на Сумщині площею 85 га. За неї змагалися 9 учасників. У результаті початкова ставка збільшилась до 3 млн грн. Ціна за гектар цієї ділянки досягла 35 294 грн.

«Земельний банк входить в наступне півріччя, демонструючи ефективність цього механізму та забезпечуючи державі стабільні надходження, а аграріям - доступ до якісних земельних ресурсів», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Як повідомлялося, за підсумками півріччя з 1 жовтня 2024 року у системі «Prozorro.Продажі» проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільськогосподарських земель загальною площею 35 235 га у 17 областях України. За результатами 271 - укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га. 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ сплачено за право користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту «Земельний банк».