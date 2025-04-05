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Уряд затвердив порядки ліцензування виробництва та обігу спирту, алкоголю й тютюну

23:02 04.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив порядки, що регулюють ліцензування виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що зміни ухвалено відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Так, затверджено низку порядків, зокрема порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Також затверджено порядки заповнення заяв на отримання ліцензій на право виробництва спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також на оптову та роздрібну торгівлю зазначеними товарами та порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального і відповідні форми заяв на отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Водночас Кабмін визнав таким, що втратив чинність, пункт 1 постанову КМУ від 19.06.2019 № 545, який стосувався ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на торгівлю пальним.

Як повідомлялось, у 2024 році в Україні вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну з 25,7% до 12,6%.
 

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