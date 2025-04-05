ВАКС стягнув у дохід держави другу партію українських активів Дерипаски

Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російського олігарха Олега Дерипаски та компанії "Русал" на понад 2 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

У п'ятницю, 4 квітня, суд ухвалив стягнути понад 440 000 тонн бокситів і 110 000 тонн глинозему, які належали підконтрольній санкційним особам швейцарській компанії RS International GmbH.

Також у дохід держави стягнуто право вимоги за договором давальницької сировини.

Значні обсяги металургійної сировини, пов'язаної з російською компанією "Русал" та її власником Олегом Дерипаскою, які не потрапили під конфіскацію, знайшли на території Миколаївського глиноземного заводу у жовтні 2024 року.

На початку січня 2025-го металургійна сировина була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, пов'язаному з фінансуванням агресії проти України, і 21 січня суд за клопотанням прокурора наклав арешт на це майно.