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АНАЛІТИКА

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

15:55 04.04.2025 |

Економіка

 

Премь'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні понад 35 тис. кв. км територій змогли повернути до безпечного використання в рамках гуманітарного розмінування.

"Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 кв. км наших територій", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в пʼятницю.

За його словами, на сьогодні в Україні є 260 машин розмінування, працює 87 операторів протимінної діяльності.

"Майже 5,5 тисяч хоробрих чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати наші землі від російського мінного сміття", - додав він.

Шмигаль відзначив, що велику увагу уряд приділяє роботі із сільськогосподарськими землями.

"За кошти держави уже очищено понад 1000 гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і нашої економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже 1 млн гектарів уже засіяно", - розповів він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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