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Китайське прислів'я
Аграрна продукція становить понад 50% від усього експорту України - Шмигаль
14:45 04.04.2025 |
Аграрний експорт складає понад 50% від усього, що Україна продає за кордон. У порівнянні з березнем минулого року рівень експорту зріс на 4,5%.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«Аграрний експорт залишається основою для нашої торгівлі та складає понад 50% від усього, що Україна продає за кордон», - зазначив він.
Глава уряду поінформував, що минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%, а у березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту - «плюс 4,5% проти березня минулого року».
«В умовах глобальної торговельної турбулентності український уряд буде посилювати підтримку національних виробників та українських експортерів.
Передбачили для цього всі необхідні інструменти», - заявив Шмигаль.
Водночас він нагадав, що програма «Зроблено в Україні», зокрема, передбачає 500 млн грн на компенсацію за придбання української сільгосптехніки. Держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, якщо вона зроблена в Україні.
«Загалом на цей рік лише для підтримки аграрної сфери ми виділимо з бюджету понад 6 млрд гривень», - підкреслив глава уряду.
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