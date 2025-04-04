Аграрна продукція становить понад 50% від усього експорту України - Шмигаль

Аграрний експорт складає понад 50% від усього, що Україна продає за кордон. У порівнянні з березнем минулого року рівень експорту зріс на 4,5%.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Аграрний експорт залишається основою для нашої торгівлі та складає понад 50% від усього, що Україна продає за кордон», - зазначив він.

Глава уряду поінформував, що минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%, а у березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту - «плюс 4,5% проти березня минулого року».

«В умовах глобальної торговельної турбулентності український уряд буде посилювати підтримку національних виробників та українських експортерів.

Передбачили для цього всі необхідні інструменти», - заявив Шмигаль.

Водночас він нагадав, що програма «Зроблено в Україні», зокрема, передбачає 500 млн грн на компенсацію за придбання української сільгосптехніки. Держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, якщо вона зроблена в Україні.

«Загалом на цей рік лише для підтримки аграрної сфери ми виділимо з бюджету понад 6 млрд гривень», - підкреслив глава уряду.