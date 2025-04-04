Фінансові новини
- |
- 04.04.25
- |
- 16:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Уряд розширює програму грантів для бізнесу на прифронтові регіони та збільшує виплати
13:51 04.04.2025 |
Кабінет Міністрів розширив підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах, а також ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою "Власна Справа" до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що таку можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.
Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.
Для отримання гранту підприємці мають створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також на оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.
Крім того, уряд розширив перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнив категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.
Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Як повідомлялося, з початку дії проєкту "єРобота" у липні 2022 року та станом на березень 2025 року держава інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід
ТОП-НОВИНИ
|Китай відповів Трампу: вводить мито розміром 34% на всі товари зі США
|Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО
|Митні війни Трампа: чи постраждає від них Україна?
|Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Франція розглядає можливість інвестування в Чорнобильській зоні
|Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль
|Ціна Brent опустилася нижче $65 за барель уперше із серпня 2021 року
|Нафтогаз цьогоріч імпортував близько 800 мільйонів кубометрів газу
|Шаг - замість копійки: Пишний наполягає на якомога швидшій заміні назви монет
|Аграрна продукція становить понад 50% від усього експорту України - Шмигаль
Бізнес
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік
|Науковці вперше здійснили квантову телепортацію через інтернет
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці