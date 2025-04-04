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Уряд розширює програму грантів для бізнесу на прифронтові регіони та збільшує виплати

13:51 04.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів розширив підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах, а також ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою "Власна Справа" до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що таку можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.

Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.

Для отримання гранту підприємці мають створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також на оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

Крім того, уряд розширив перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнив категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Як повідомлялося, з початку дії проєкту "єРобота" у липні 2022 року та станом на березень 2025 року держава інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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