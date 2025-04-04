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Нерезиденти-інвестори у держоблігації України здійснили перший візит в Україну з початку війни - Мінфін
Інвестори в українські єврооблігації вперше з початку розв'язаної Росією у лютому 2022 року війни здійснили візит в Україну, повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
"Нещодавно перший раз у новій історії в Україну приїжджали інвестори. Я з ними спілкувався після їхнього триденного trip (подорожі)", - сказав він в інтерв'ю на Радіо NV.
Буца відзначив, що Мінфін постійно підтримує контакти з власниками українських єврооблігацій та забезпечує їх необхідною інформацією, це відбувалося навіть в період боїв навколо Києва на початку війни, і такий тісний зв'язок, серед іншого, дозволив в рекордні строки досягти вже двох реструктуризацій єврооблігацій.
"... ми не втрачали контакт. Кожного разу, коли я маю можливість їх вживу побачити за кордоном, я це роблю... Дякуючи цим відкритим стосункам, прозорим, в нас реструктуризація була набагато менш проблемна, ніж, наприклад, в 2015 році", - зауважив урядовий уповноважений.
За його словами, один із інвесторів, родом з Лівану, після відвідування Києва сказав, що тут набагато безпечніше, ніж в Бейруті.
Буца на питання ведучого сказав, що наразі б інвестував частину вільних грошей в єврооблігації України.
"Я би не сказав, що зі всієї сумою, але я би зробив бет (ставку) на Україну. Зараз на зовнішніх ринках "трамп-трейд" (зростання курсів, пов'язане із позитивними очікуваннями після перемоги Трампа на виборах - ІФ-У) пройшов, крива євробондів суттєво просіла. Чи це хороший момент входу? Треба ще подумати, але, напевно, з точки зору рівнів, де вони були і де вони зараз, напевно, це вже стає цікавим інструментом", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України.
Буца також додав, що Мінфін зберігає інтерес до повернення нерезидентів й на ринок гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)
"Нерезиденти, я відчуваю, що як тільки ситуація дозволить, будуть повертатися і дадуть можливість цей сегмент нам цікаво розвивати також, бо це довгі гроші. Вони заходять. Їм чим довше, тим краще", - сказав він.
Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, єврооблігації України із погашенням у 2029 році наразі котируються по курсу 62,25% від номіналу, тоді як у середині лютого їх ціна перевищувала 74%, а до перемоги Трампа на виборах вони котирувалися по курсу біля 60%.
Єврооблігації із погашенням у 2036 році подешевшали до 48,19% від номіналу з піку 60,57% в середині лютого, тоді як до перемоги Трампа за них давали біля 46% від номіналу.
Ще гірша ситуація із ВВП-варантами, курс яких наразі опустився до 65,15% умнового номіналу з 86,35% у лютому, що вже нижче, аніж до президентських виборів в США, коли за них давали 69-70% від умовного номіналу.
Частка нерезидентів на ринку ОВДП впала до 1,1% (20,6 млрд грн) з пікового рівня у 15,9% (129,0 млрд грн) у лютому 2020 року.
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