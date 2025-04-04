Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нерезиденти-інвестори у держоблігації України здійснили перший візит в Україну з початку війни - Мінфін

 

Інвестори в українські єврооблігації вперше з початку розв'язаної Росією у лютому 2022 року війни здійснили візит в Україну, повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

"Нещодавно перший раз у новій історії в Україну приїжджали інвестори. Я з ними спілкувався після їхнього триденного trip (подорожі)", - сказав він в інтерв'ю на Радіо NV.

Буца відзначив, що Мінфін постійно підтримує контакти з власниками українських єврооблігацій та забезпечує їх необхідною інформацією, це відбувалося навіть в період боїв навколо Києва на початку війни, і такий тісний зв'язок, серед іншого, дозволив в рекордні строки досягти вже двох реструктуризацій єврооблігацій.

"... ми не втрачали контакт. Кожного разу, коли я маю можливість їх вживу побачити за кордоном, я це роблю... Дякуючи цим відкритим стосункам, прозорим, в нас реструктуризація була набагато менш проблемна, ніж, наприклад, в 2015 році", - зауважив урядовий уповноважений.

За його словами, один із інвесторів, родом з Лівану, після відвідування Києва сказав, що тут набагато безпечніше, ніж в Бейруті.

Буца на питання ведучого сказав, що наразі б інвестував частину вільних грошей в єврооблігації України.

"Я би не сказав, що зі всієї сумою, але я би зробив бет (ставку) на Україну. Зараз на зовнішніх ринках "трамп-трейд" (зростання курсів, пов'язане із позитивними очікуваннями після перемоги Трампа на виборах - ІФ-У) пройшов, крива євробондів суттєво просіла. Чи це хороший момент входу? Треба ще подумати, але, напевно, з точки зору рівнів, де вони були і де вони зараз, напевно, це вже стає цікавим інструментом", - сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України.

Буца також додав, що Мінфін зберігає інтерес до повернення нерезидентів й на ринок гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

"Нерезиденти, я відчуваю, що як тільки ситуація дозволить, будуть повертатися і дадуть можливість цей сегмент нам цікаво розвивати також, бо це довгі гроші. Вони заходять. Їм чим довше, тим краще", - сказав він.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, єврооблігації України із погашенням у 2029 році наразі котируються по курсу 62,25% від номіналу, тоді як у середині лютого їх ціна перевищувала 74%, а до перемоги Трампа на виборах вони котирувалися по курсу біля 60%.

Єврооблігації із погашенням у 2036 році подешевшали до 48,19% від номіналу з піку 60,57% в середині лютого, тоді як до перемоги Трампа за них давали біля 46% від номіналу.

Ще гірша ситуація із ВВП-варантами, курс яких наразі опустився до 65,15% умнового номіналу з 86,35% у лютому, що вже нижче, аніж до президентських виборів в США, коли за них давали 69-70% від умовного номіналу.

Частка нерезидентів на ринку ОВДП впала до 1,1% (20,6 млрд грн) з пікового рівня у 15,9% (129,0 млрд грн) у лютому 2020 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес