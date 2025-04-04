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АНАЛІТИКА

Сибіга про виробництво зброї в Україні: ми вже майже на 40% самодостатні

 

Україна інтенсивно розвиває свою оборонну промисловість, зокрема виробляє мільйони безпілотників на рік. Таким чином країна вже майже на 40% самодостатня у виготовленні зброї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

"Сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО я зосереджуся на самодостатності - України та Європи. Україна зараз витрачає 26% свого бюджету на оборону", - сказав Сибіга.

За його словами, українська оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень.

"Ми вже майже на 40% самодостатні. І ми можемо збільшити всі ці показники", - зазначив глава МЗС.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників.

Минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова здебільшого йшла про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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