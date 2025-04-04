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Мінфіні сказали, скільки надходжень отримав бюджет за I квартал
23:19 03.04.2025 |
За підсумками січня-березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшли ₴925,7 мільярда податків, зборів та інших платежів.
Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
При цьому касові видатки державного бюджету за цей період становили ₴1 162,3 мільярда, у тому числі загального фонду - ₴853,9 мільярда.
Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-березні 2025 року становили ₴148,0 мільярда, з яких ₴51,2 мільярда надійшли у березні.
У Мінфіні також надали оперативні дані про фактичні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень. Вони становили ₴364,8 мільярда, або 80,6% від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовані ₴100,2 мільярда. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучені ₴59,47 мільярда.
Із зовнішніх джерел надійшло ₴264,6 мільярда (або близько $6,3 мільярда), у тому числі ₴176,0 мільярда (€4,0 мільярда) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги.
Водночас платежі з погашення державного боргу склали за січень-березень ₴159,9 мільярда (94,0% плану), а платежі з обслуговування - ₴58,5 мільярда (68,7% плану).
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