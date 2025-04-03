Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За пів року торгів «Земельний банк» приніс майже 600 мільйонів надходжень

 

За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що в середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

За даними відомства, з 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро. Продажі" проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 - укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га.

Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях - в середньому 14 учасників на лот.

За результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині - 47,5 тис. грн. Найнижча середня вартість була на Закарпатті - 3 496 грн/га.

Водночас найвищу вартість за гектар за підсумками півріччя має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині - 56 тис. грн разом з ПДВ.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9845  0,04 0,09 41,5928  0,02 0,05
EUR 44,6948  0,41 0,91 45,4814  0,45 0,99

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,09 0,22 41,3900  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес