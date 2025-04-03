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За пів року торгів «Земельний банк» приніс майже 600 мільйонів надходжень
16:33 03.04.2025 |
За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Зазначається, що в середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.
За даними відомства, з 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро. Продажі" проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 - укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га.
Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях - в середньому 14 учасників на лот.
За результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині - 47,5 тис. грн. Найнижча середня вартість була на Закарпатті - 3 496 грн/га.
Водночас найвищу вартість за гектар за підсумками півріччя має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині - 56 тис. грн разом з ПДВ.
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