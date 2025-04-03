Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) виконала всі необхідні дії для запланованої у програмі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) перевірки Комісії, але вчасно її провести завадив брак фінансування, повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

"Чимало спекуляцій і некоректної інформації щодо вимог до НКЦПФР. Розставимо крапки над "і"(...) Через швидку зміну глобальної політичної картини міжнародні партнери не змогли знайти рішення для фінансування. Тому виконання цього маяку було перенесено, і наразі Комісія активно шукає джерела фінансування", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Магомедов уточнив, що на початку січня українська команда та міжнародні партнери погодили технічне завдання та вимоги до експертів, які повинні провести цю перевірку, і питанням залишилося фінансування цього процесу, яке за умовами мали взяти на себе міжнародні партнери.

Він також зауважив, що суть аудиту, який прописано у програмі МВФ, - це не про спроможність та кваліфікацію, а про відповідність голови та членів Комісії вимогам законодавства та Кодексу етики, який вже затвердив регулятор.

Голова НКЦПФР підкреслив, що задоволений багатьма речами, які пройшли під час нещодавньої трансформації Комісії, та сподівається, це дасть реальний поштовх для того, щоб регулятор швидше показав результати, які відчуватимуться на ринку.

Як повідомлялося, в оновленій за результатами 7-го перегляду програмі розширеного фінансування з МВФ встановлений новий структурний маяк про завершення НКЦПФР незалежної перевірки на відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності із терміном виконання до кінця червня 2025 року.

У меморандумі щодо економічної та фінансової політики українська сторона зазначила, що після введення у дію закону №3585-IX "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" у березні 2024, швидко рухається до узгодження з принципами IOSCO шляхом проведення процесу скринінгу, щоб стати підписантом багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння з IOSCO до кінця червня 2025 року з повною імплементацією інших положень закону до кінця грудня 2025 року.

Ба більше, для підготовки до впровадження та прискорення критично важливих реформ НКЦПФР запропонувала стратегію реорганізації та операційну стратегію у консультаціях з МФО; оновила Кодекс етики працівників Комісії відповідно до найкращих міжнародних практик у консультаціях з МФО та посилила ефективність заходів контролю за рухом капіталу, зокрема шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються Нацбанком до банківських операцій.

Водночас структурного маяку щодо незалежної перевірки голови та членів НКЦПФР у консультаціях з МФО на відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності відповідно до ст.12 вищезгаданого закону та розкриття інформації відповідно до Кодексу етики із строком виконання до кінця січня не було виконано.