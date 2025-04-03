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Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротились на чверть
11:54 03.04.2025 |
У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 1,16 млрд дол. та склав 3,33 млрд дол.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Нацбанку.
Зокрема, 71,6% з ПІІ - реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні (2,38 млрд дол.). Проти позаминулого року сума реінвестованих доходів скоротилась на 30%.
"Скорочення ймовірно пов'язано із послабленнями валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ, в т.ч. на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року", - пояснює Гетманцев.
Водночас, за його словами, також суттєво знизився обсяг боргових інструментів через скорочення зобов'язань перед іноземними інвесторами - афілійованими підприємствами (насамперед за торгівельними кредитами).
В результаті, як зазначив Гетманцев, обсяг накопичених ПІІ (запас) за минулий рік зменшився на 0,7% (0,38 млрд дол.) до 54,57 млрд дол. Це на 17% менше, ніж за останній рік перед повномасштабною війною (2021 - 65,75 млрд дол.).
"Накопичені ПІІ, якщо їх порівнювати на душу населення із країнами Центральної та Східної Європи, були і залишаються на дуже низькому рівні. Якщо брати ту ж Польщу, яку до війни можна було вважати +/- співставною із нами за чисельністю населення, то обсяг накопичених ПІІ там становить 335,5 млрд. дол. (за 2023), тобто є у 6 разів більшим", - наголосив депутат.
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