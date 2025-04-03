Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11% - УРТЦ
10:55 03.04.2025 |
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ ) зменшується другий місяць поспіль, у березні 2025 року вона склала 11%, це нижче ніж у лютому 2024 (11,5%), а також порівняно з березнем 2024 року (12,3%), повідомили у пресслужбі Українскої ради торгових центрів (УРТЦ).
Найбільш небезпечним регіоном для ТЦ в плані тривог після майже річної перерви знов стала Донецька область (60,1%). Проте у цілому п'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї також увійшли Сумська область (58,6%), Дніпропетровська (33,9%), Запорізька (25,0%) та Харківська області (24,3%).
В УРТЦ зазначили, що березень 2025-го - став першим повним місяцем, коли було диверсифіковано оголошення тривог у Харкові та Харківській області. Оскільки всі ТЦ Харківської області локалізовані в обласному центрі, починаючи з цього місяця тривоги в Харківській області відображаються як тривоги по м.Харків. На тлі цього нововведення аналітики констатують, що частка тривог у Харкові за місяць знизилась з 40,8% до 24,3%, що сприяє веденню бізнесу.
У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 106 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2025 року - 3,3 робочих дні.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
|У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротились на чверть
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.04.25
|Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11% - УРТЦ
|Автогаз у гурті продовжує дешевшати
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Ціни на нафту падають через вищі, ніж очікувалося, митаТрампа, які, як очікується, скоротять попит
Бізнес
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі
|Американські вчені розробляють акумулятори для електромобілів без «вічних хімікатів»
|Toyota переживає гібридний бум - покупці чекають на машини місяцями
|Продажі Tesla в Європі продовжують падати через політичні погляди Маска
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км