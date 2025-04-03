В Україні запрацював Державний реєстр спецдозволів на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами можна отримати у формі витягу з реєстру спецдозволів в електронній формі.

Про це повідомила Державна служба геології та надр України, передає Укрінформ.

«З 1 квітня розпочалася промислова експлуатація Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Сервіс передбачає облік відомостей щодо спеціальних дозволів на користування надрами. Ми планомірно працюємо над урядовою ініціативою діджиталізувати галузь. Зараз готуються до впровадження держреєстри артезіанських та нафтових і газових свердловин», - наголосив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

До держреєстру спецдозволів вноситься інформація про об'єкт реєстру з урахуванням вимог Кодексу України про надра та Закону України «Про нафту і газ». Також містяться відомості про дату, строк дії й підставу видачі спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку та внесення до нього змін, вид і мету користування надрами, відомості про ділянку надр, джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування надрами, особливі умови, відомості про власника тощо.

Із запуском сервісу спецдозвіл на користування надрами надається у формі витягу в електронній формі. Інформація, що міститься у витягу, є актуальною та достовірною на дату його формування.

Наразі, поки в країні діє воєнний стан, доступ до реєстру тимчасово обмежений за винятком правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.