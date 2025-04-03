Український експорт відновив зростання після падіння в перші два місяці року

У березні Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд, що на 4,5% більше, ніж роком раніше, і на 18% більше, ніж у лютому 2025-го. Про це повідомило Міністерство економіки.

"Попри скорочення експорту в перші два місяці року, у березні нам вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим поточного року стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі", - заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його даними, експорт чавуну в порівнянні з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (на $15,9 млн), постачання макухи збільшились на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії - на 39,2% (на $141,6 млн).

Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 млн тонн, що на 15,9% більше, ніж у лютому цього року.

У березні експорт морським транспортом порівняно з лютим поточного року зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% - у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% у грошах та на 15,1% - у вазі.

Попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість. За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже $9,9 млрд.

"У березні минулого року ми експортували майже 11,9 млн тонн на суму $3,46 млрд, а в березні цього року - 9,9 млн тонн на $3,62 млрд. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки", - наголосив Качка.

Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:

→ кукурудзу ($514,4 млн, або 2,4 млн тонн);

→ олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн, або 441 000 тонн);

→ пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн тонн);

→ залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн тонн);

→ соєві боби ($150,2 млн або 369 2 000 тонн);

→ проводи ізольовані ($124,6 млн або 6500 тонн);

→ чавун ($118,9 млн або 300 900 тонн).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі ($407,7 млн), Туреччини ($294,3 млн), Італії ($231,8 млн), Німеччини ($196,3 млн), Китаю ($189,4 млн) та Іспанії ($185,7 млн).

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому).