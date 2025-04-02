Канада сплатила членський внесок України у НАФО

Уряд Канади сплатив український членський внесок у розмірі 61 616 канадських доларів до бюджету Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) за 2025 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

«17 березня Секретаріат НАФО офіційно підтвердив сплату урядом Канади членського внеску України до міжнародної організації за поточний фінансовий рік», - йдеться у повідомленні.

У Держрибагентстві зауважили, що канадські колеги неодноразово підтримували Україну в частині виконання зобов'язань за міжнародними договорами, сплачуючи українські членські внески до бюджету НАФО. Так, за 2022 рік уряд Канади сплатив внесок у розмірі 55 279 канадських доларів, - за 2023 рік - 56 618 канадських доларів, а за 2024 рік - 58 862 канадських доларів.

За даними відомства, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомога з боку Канади в рамках НАФО дозволила вітчизняному бюджету зберегти майже 7 млн грн, які доповнюють наші спільні зусилля у зміцненні оборонних можливостей держави.

НАФО є міжурядовою організацією з управління рибальством, що здійснюється на наукових засадах у північно-західній частині Атлантичного океану. Організацію створено у 1979 році як правонаступника Міжнародної комісії з рибальства в Північно-Західній Атлантиці (ICNAF). Метою діяльності є сприяння раціональному використанню, управлінню та збереженню рибних ресурсів зони дії Конвенції НАФО. Україна є членом НАФО з 1999 року.