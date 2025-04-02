Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази
13:49 02.04.2025 |
Державна податкова служба з 1 березня 2025 року на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього, повідомляється на сайті органу у середу.
"ДПС, насамперед, націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - пояснюється у публікації.
Зазначається, що тепер ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації, а також фізосіб-підприємців, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги у частині порядку проведення розрахунків, тощо.
У податковій підкреслили, що лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягала сотень транзакцій, при цьому держреєстрація або використання РРО/ПРРО були відсутні.
"Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання, здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО, дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому", - резюмували у службі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
|Випробування Трампа. У Флориді та Вісконсині проходять вибори, здатні змінити баланс сил у Вашингтоні
|Відпочинок після 90 днів участі в боях – Веніславський про механізм ротації як альтернативу демобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
|Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України у березні зменшився на 12,3%
|Ціни на нафту тримаються в мінусі, Brent торгується близько $74,3 за барель
|Уряд урегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги
|Провідні фармвиробники після зниження цін на ліки виплатили 602 млн грн компенсацій аптекам та дистриб'юторам
Бізнес
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
|Китай готується до запуску літаючих таксі
|Твердотілі літій-металеві батареї розчарували дослідників
|Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
|Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C
|98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
|Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах