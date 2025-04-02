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ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази

13:49 02.04.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба з 1 березня 2025 року на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього, повідомляється на сайті органу у середу.

"ДПС, насамперед, націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - пояснюється у публікації.

Зазначається, що тепер ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації, а також фізосіб-підприємців, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги у частині порядку проведення розрахунків, тощо.

У податковій підкреслили, що лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягала сотень транзакцій, при цьому держреєстрація або використання РРО/ПРРО були відсутні.

"Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання, здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО, дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому", - резюмували у службі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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