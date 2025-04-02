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АНАЛІТИКА

В Україні дефіцит фінансування відбудови становить $10 мільярдів – Шмигаль

13:38 02.04.2025 |

Економіка

 

Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - розповів Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що цього року бюджетна потреба у міжнародній підтримці становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

Прем'єр також зазначив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

"Рух до членства в Європейському Союзі. Наша мета на цей рік - максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма 6-ма кластерами. Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ", - додав Шмигаль.

За матеріалами: Економічна правда
 

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