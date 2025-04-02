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Кабмін розширив функціонал військових органів і Мінрозвитку в регулюванні повітряного простору

10:46 02.04.2025 |

Економіка

 

Уряд вніс низку змін в положення "Про використання повітряного простору України", розширивши повноваження цивільно-військових органів, Генерального штабу (Генштабу) і Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

Постанова № 346 "Про внесення змін до Положення про використання повітряного простору України" була схвалена урядом в минулу п'ятницю.

Згідно з передбаченими нею змінами, користувач повітряного простору має подавати заявку на діяльність з його використанням до органів об'єднаної цивільно-військової системи.

При цьому Порядок надання дозволу на використання повітряного простору, дозволу на виконання польотів та умов використання повітряного простору України визначаються спільно Державіаслужбою і Міноборони.

Заборонити виліт повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України або проліт територією України на підставах та в порядку, установлених Мінрозвитку разом з Міноборони можуть органи об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, ідеться в тексті документу.

Також зазначено, що польоти державних повітряних суден у повітряному просторі України виконуються за наявності дозволу на виконання польотів, виданого Генеральним штабом Збройних Сил, та відповідно до поданих заявки на використання повітряного простору або плану польоту у разі виконання польоту в умовах загального повітряного руху.

Перелік об'єктів над якими встановлено заборону використання повітряного простору доповнено об'єктами критичної інфраструктури І категорії критичності у разі визначення у паспорті безпеки заходів щодо обмеження повітряного руху, важливими державними об'єктами.

Документ передбачає розширення функціоналу Мінрозвитку, зокрема, в сфері управління використанням (менеджментом) повітряного простору на стратегічному рівні.

Також документом уточнюється, шо розміщувати на постійних і тимчасових спорудах заввишки 150 м і більше, а також інших висотних спорудах, визначених перешкодами нічні та денні маркувальні знаки за власний рахунок мають особи, яким належать або в користуванні яких перебувають ці споруди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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